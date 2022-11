De illusie van Jacks Restaurant: de Big Apple in Klundert

Mara­thontop­per helpt slechtzien­de Zevenberg­se aan nationale titel: ‘Je moet echt overal op letten’

Hij is een van de beste marathonlopers van Nederland en streed onder meer met Bjorn Koreman om een ticket voor de Spelen van 2021, maar afgelopen weekend was hij voor even een ‘simpele haas’. Marathontopper Michel Butter hielp daarmee de slechtziende Johanny Gelens uit Zevenbergen, aan wie hij met een elastiek vastzat, aan een Nederlandse titel.

22 november