De harde lessen van de brand bij Chemie-Pack: is de veiligheid op industrieterreinen nu verbeterd?

Felle kritiek op crisisaan­pak bij brand Che­mie-Pack

30 augustus Zodra zich in Nederland een crisis voordoet die de schaal van een gemeente of veiligheidsregio overstijgt, treedt er een veel te ingewikkelde structuur in werking. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de grote brand vorig jaar bij Chemie-Pack in Moerdijk.