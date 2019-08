De handrem deed het niet: auto belandt in sloot in Klundert, vrouw door brandweer uit auto gehaald

Ploeteren door water en modder: Polderchal­len­ge Standdaar­bui­ten is populair, maar loopt tegen grens aan

10:00 STANDDAARBUITEN - Bij sportievelingen die van een uitdaging houden heeft de Polderchallenge in Standdaarbuiten inmiddels een vast plek in de agenda gekregen. Het populaire evenement is in het weekend van 7 en 8 september aan de vijfde editie toe.