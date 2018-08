De Groentebroer richt zijn pijlen op online en schrapt aantal weekmarkten

Buiten Willemstad en Tholen betekent dit dat ook marktbezoekers in Scherpenisse, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Sint Annaland, Sint Philipsland en Sint Maartensdijk hun vertrouwde kraam voor groenten en fruit kwijt raken. Sint Philipsland, Dinteloord, Stavenisse, Bruinisse, Oude Tonge en Steenbergen worden nog wel wekelijks aangedaan.

Vakkennis

Er is een flinke lijst met argumenten om weekmarkten te schrappen, zo vertelt Gert den Haan, een van de vier broers die het bedrijf zijn naam hebben gegeven. Zo blijkt het steeds moeilijker te zijn om mensen te vinden met voldoende vakkennis die bereid zijn om lange dagen te maken in een marktkraam.

Een ander punt is een nieuw vergunningenstelsel met om de drie jaar een loting komt om te bekijken aan wie een standplaats wordt vergeven, terwijl dat vroeger een levenslange overeenkomst was. Maar belangrijker is het teruglopen van de omzetten op de markt, terwijl er online volop groei is.

Enorm

,,Wij hebben als eerste een systeem waarbij we mensen in het hele land binnen twaalf uur hun online bestelling kunnen leveren. We zien dat de omzetten daar enorm toenemen. Vandaar dat wij daar op inzetten. En waar we niet meer op de markt staan gaan we onze klanten uiteraard uitgebreid wijzen op de mogelijkheden van online."

Ondanks alle argumenten zegt Den Haan dat het schrappen van weekmarkten bij hem toch gemengde gevoelens oproept. Zijn opa begon destijds al met het verkopen van groenten en fruit op weekmarkten.

Bij naam