De groenstrook is de McDrive voor de vleermuis

MOERDIJK/ZEVENBERGEN - Een McDrive voor vleermuizen. Dat is de groene zone vol insecten tussen industrieterrein Moerdijk en de A17. Acht vrijwilligers van Natuurwerkgroep Moerdijkse Polders, onderdeel van IVN, hebben in de bomen veertig vleermuiskasten opgehangen. Een wettelijke eis om in de toekomst uitbreiding van het havengebied mogelijk te maken.

De veertig kasten kunnen enkele tientallen vleermuizen huisvesten, vertelt ecoloog Roland-Jan Buijs. Twintig per kast. De kasten zijn nodig om uitbreiding van het havengebied in de toekomst mogelijk te maken. Ze dienen als compensatie voor de bomen die dan verdwijnen. Zorgen voor een alternatieve verblijfplaats is een harde eis vanuit de Wet natuurbescherming. Vleermuizen zijn namelijk een beschermde diersoort.

Op het industrieterrein verblijven verschillende vleermuizen. Hoeveel precies weet Buijs niet. Nu hangen de dieren in de bomen. Vaak in spechtengaten of in rotte plekken. De vleermuiskasten die zaterdag door de vrijwilligers van IVN zijn opgehangen, zijn specifiek bedoeld voor de ruige dwergvleermuis. Een soort die ieder jaar rond augustus en september naar Nederland komt en hier hooguit drie maanden verblijft.

De jongen van de ruige dwergvleermuis worden in ons land verwekt. "De mannetjes arriveren als eerst", vertelt Buijs. "Ze hebben vaak een lange reis achter de rug. Van soms wel 1.600 kilometer. Vaak komen ze uit de Baltische staten. Eenmaal hier begint het lokken van de vrouwtjes. Dat doen ze door het maken van een speciaal geluid. De vrouwtjesvleermuizen worden door verschillende mannetjes bevrucht."

Hoewel de ruige dwergvleermuis slechts kort in ons land verblijft, zijn de vleermuiskasten ook geschikt voor andere soorten, zoals de water-, grootoor, en rossevleermuis. Uit onderzoek blijkt dat de rand van het havengebied, tussen de snelweg in, de uitgelezen plek is voor vleermuizen. "Je zit hier precies in de aanvliegroute. Het is relatief rustig en door de aanwezigheid van plassen is er volop voedsel in de vorm van insecten. Zie het als een McDrive voor vleermuizen."

De vleermuiskasten zijn van zwartgeverfd hout en vallen, eenmaal hangend in de bomen, nauwelijks op. Aan de onderzijde zit een sleuf, die veel weg heeft van een brievenbus. Daardoor kruipen de vleermuizen, die soms niet groter zijn dan een duim, naar binnen. Er bestaan verschillende type kasten. In Moerdijk gaat het hoofdzakelijk om de zogeheten 'paarkasten', waar vleermuisvrouwtjes tijdens de paarperiode verblijven. Een klepje aan de voorkant biedt ecoloog Buijs toegang om de dieren te observeren.

De vrijwilligers van IVN hebben de veertig kasten op een hoogte van drie tot vier meter opgehangen. "Het is heerlijk om een ochtendje in de natuur bezig te zijn", zegt Evert van der Spek. Hij fotografeert alle kasten en slaat de GPS coördinaten op, zodat de kasten voor Buijs zijn terug te vinden.