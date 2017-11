De gezichten achter De Ramp

De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen is bezig om een expositie op te zetten die de Watersnoodramp een gezicht moet geven. Op 1 februari 1953 kwamen in wat nu de gemeente Moerdijk is 103 mensen om het leven, onder wie vier militairen tijdens reddingsacties. ,,We willen ze een gezicht geven door foto's van ze laten zien. Het is 65 jaar geleden, we hebben nu nog de kans om dat te doen. Over vijf tot tien jaar kan het niet meer, dan is het echt te lang geleden'', zegt Jan Dierks van de heemkundekring.