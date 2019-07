De gemeenteraad van Moerdijk waarschuwt: géén ozb-verhoging om miljoenentekorten op te lossen

VIDEO Vakantie lonkt, maar het havenwerk gaat vol door in Zevenber­gen

9:54 ZEVENBERGEN - De zomervakantie staat op punt van beginnen, maar niet in het centrum van Zevenbergen. Daar gaan de werkzaamheden aan de haven de komende weken vol door. ,,Met de riolering stoppen we even, maar niet met het drukken van de damwanden en het bestratingswerk”, zegt Ruben Herregodts, omgevingsmanager van aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-Van den Herik.