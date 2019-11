De eerste escaperoom van gemeente Moerdijk staat in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Vier Hoog in Zevenbergen heeft aan de Hazeldonkse Zandweg de deuren geopend van de eerste escaperoom in de gemeente Moerdijk. De escaperoom bevindt zich ter hoogte van waar vroeger de matrassen van Hartman geproduceerd werden.

,,Bezoekers moeten in de escaperoom op zoek naar de erfenis van de familie Hartman, en daar hebben ze precies achtenveertig minuten de tijd voor”, vertellen Joey Mulders, bedrijfsleider van Vier Hoog in Zevenbergen en Tim Sprokholt, operationeel manager van Vier Hoog Breda en Zevenbergen.

Opgelucht

,,Eindelijk zijn we open”, zegt Mulders bijna opgelucht. ,,We waren er in maart al klaar voor, maar door omstandigheden werd de opening steeds vooruit geschoven.

Op 1 februari kregen we de sleutel van de voormalige hengelsportwinkel, en we zijn meteen aan de slag gegaan. Echt alles is door ons eigen team verbouwd. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben samen iets moois neergezet. Daar zijn we supertrots op, en het zorgt er ook voor dat het echt 'onze' escaperoom is geworden.”

Twee verdiepingen

Eigenlijk is het meer een escapehuis, want de escaperoom in Zevenbergen heeft twee verdiepingen. ,,De meeste escaperooms hebben dat niet en het is ook altijd de bedoeling om zo snel mogelijk uit een escaperoom te 'ontsnappen'. Bij ons is het juist de bedoeling dat je zo ver mogelijk komt, want alleen dan vind je de erfenis van de familie Hartman”, legt Sprokholt uit.

Voordat de escaperoom officieel open ging, hebben Sprokholt en Mulders een paar testgroepen ontvangen, om te kijken of de storyline die ze bedacht hebben, ook werkt. ,,Onze escaperoom is voor iedereen vanaf zestien jaar goed te doen. En halen groepen het niet binnen de achtenveertig minuten, dan wordt door ons uitgelegd waar ze de fout in gegaan zijn en hoe ze het wel hadden moeten oplossen. Wij leven namelijk echt met de mensen mee die het huis in gaan.”

Control-room

Dit meeleven doen ze vanuit de control-room. ,,Daar zit altijd iemand van het team mee te kijken met de bezoekers, en van daaruit geven we hints als het nodig blijkt”, vertelt Mulders.