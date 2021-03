De deur bij grote winkels mag wijder open, blijdschap in Willemstad en Etten-Leur: ‘Weer een stapje verder’

GGD West-Bra­bant: straks zestig prikken per prikker per uur

3 maart BREDA /BOSSCHENHOOFD- De grote vaccinatiecentra van GGD West-Brabant op Breepark in Breda en op Breda International Airport (Seppe) kunnen straks in een razend tempo prikken zetten. Zestig vaccinaties per uur per prikker is het doel. Bij het logistiek inrichten van de centra en het versnellen van het proces heeft GGD de hulp gekregen van het bedrijfsleven.