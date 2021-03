De boer op met tijdelijke woonunits in Moerdijk: eerst voor arbeidsmigranten, later starters en ouderen

ZEVENBERGEN - Tijdelijke woonunits waar in eerste instantie arbeidsmigranten terechtkunnen, maar later ook ouderen en starters. MyBase House gaat in onder meer de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen de boer op met deze flexwoningen. Zo heeft het bedrijf aan de rand van Zevenbergen een locatie op het oog waar veertig tot zestig prefab-huizen kunnen komen.

Wiebe van der Weide, commercieel directeur van de Oosterhoutse onderneming, zei dat deze week in een online informatiebijeenkomst van de gemeente Moerdijk over de huisvesting van arbeidsmigranten. Desgevraagd laat hij weten de precieze locatie in Zevenbergen nog niet te kunnen noemen. ,,Daar is het te vroeg voor. We moeten dit goed afstemmen met boeren in de omgeving.”

Units stapelen

MyBase Houses zijn kleine, goedkope en energieneutrale woningen met een of twee kamers die als een soort bouwpakket in elkaar gezet kunnen worden. ,,De bouw duurt ongeveer een week. En je kunt de units ook stapelen.”

Quote Omdat het gaat om tijdelijke huisves­ting, kun je ze na bijvoor­beeld vijftien jaar afbreken en ergens anders plaatsen Wiebe van der Weide, MyBase House Het bedrijf bouwt tweepersoons units van 50 vierkante meter en van 80 vierkante meter voor vier personen. Ze gaan zeker vijftig jaar mee, zegt Van der Weide. ,,Omdat het gaat om tijdelijke huisvesting, kun je ze na bijvoorbeeld vijftien jaar afbreken en ergens anders plaatsen. Je kan er dan ook voor kiezen om er ouderen of starters te huisvesten.”

De gemeente Moerdijk zoekt onder meer naar dit soort woonconcepten om arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten, zegt wethouder Désirée Brummans. ,,We staan er voor open. Maar meerdere partijen bieden deze vormen van huisvesting aan.”

4600 arbeidsmigranten in Moerdijk

Samen met gemeenten in de regio zoekt Moerdijk naar meer en ook betere huisvesting. In de gemeente Moerdijk werken 4600 arbeidsmigranten. Daarvan wonen er 1.000 tot 1.200 in de gemeente, vaak in slecht omstandigheden in caravans, op vakantieparken of met te veel mensen in reguliere woningen. ,,We moeten vol aan de bak”, aldus Brummans.

Boodschappen bij lokale super

Meer dan tachtig inwoners en ondernemers namen deze week deel aan de online discussie van de gemeente over de huisvesting. Veel mensen vragen aandacht voor een goed beheer van huisvestingslocaties. Verder worden buitenlandse werknemers die langer in ons land blijven of zich hier permanent vestigen als een kans gezien om het voorzieningenniveau op peil te houden. Hun kinderen gaan hier immers naar school, ze doen boodschappen bij de lokale super of worden lid van de plaatselijke voetbalclub.