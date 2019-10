De Boei als ontmoetingsplaats voor jongeren Protestantse Gemeente

Voor 50 miljoen euro aan cocaïne verdwenen na diefstal container, celstraf geëist tegen Bredanaar (38)

22:08 Een container met bananen uit Ecuador voor een fruitimporteur in Rotterdam wordt gestolen van het ECT-terrein in de Rotterdamse haven. Het was de dieven niet te doen om het fruit, maar de 2000 kilo die daartussen verstopt was. Dat stelt justitie die vandaag forse gevangenisstraffen - zes en zeven jaar – eiste tegen de Rotterdammer Alcides V.N. (38) en Jean D. (38) uit Breda. De drugs zijn overigens nooit gevonden.