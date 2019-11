De bij is geen bijzaak in Moerdijk: gemeente is ‘bijvriendelijkste’ van Nederland

ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van ons land. Dat is vrijdagmorgen bekendgemaakt. Wethouder Désirée Brummans ontvangt de prijs morgen tijdens de Natuurwerkdag in Klundert.

Vijftien gemeenten waren in de race voor de titel. Nederland Zoemt over de uitverkiezing van Moerdijk: ‘Er is het afgelopen jaar tienduizenden vierkante meter leefgebied voor wilde bijen aangelegd: vaste planten, inheemse kruidenmengsels, verwilderende bloembollen, bijvriendelijke bomen en bloemrijke bermen. Bewoners zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over wat ze zelf kunnen doen.’

‘Een terechte winnaar’

‘Ook is de jury erg te spreken over het scholenproject dat de gemeente met IVN Etten-Leur, Stichting BEI, lokale imkers en Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk startte. Al meer dan 1000 kinderen zijn via dit project warm gemaakt voor bijen en bijvriendelijk beheer. Kortom: een terechte winnaar!’

Lacherig

,,Ik ben hier superblij mee”, reageert Brummans. ,,Als raadslid maakte ik me al sterk voor bijenlinten. Daar werd in die tijd een beetje lacherig over gedaan. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat van de 850 bijensoorten de helft met uitsterven wordt bedreigd. Ik zie dit als een kroon op ons werk. Ambtenaren hebben zich er vol verve mee bezighouden. Aangepast bermbeheer, de bollen, de kruiden, vanaf het voorjaar gaat er weer van alles opkomen. Best spannend, zo’n tweede seizoen.”

