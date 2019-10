De Batterij pakt er een jachthaven bij in Willemstad

Piet (90) uit Zevenber­gen tafelten­nist nog elke woensdag: ‘Zo lang ik het kan, ga ik door’

24 oktober ZEVENBERGEN/OUDENBOSCH - Piet Lardee uit Zevenbergen mag dan wel 90 jaar oud zijn, hij is nog steeds zo fit als een hoentje. Elke woensdagochtend rijdt hij naar Oudenbosch om bij Vice-Versa '51 een potje tafeltennis te spelen in de seniorencompetitie, waar hij de oudste van de club is.