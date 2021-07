De avontuurlijke kip krijgt op deze boerderij de ruimte

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: Teun Damen en Mariëlle Reniers, die in Langeweg de Slikgatse Hoeve bestieren.

De Slikgatse Hoeve is een veehouderij zonder stal. De runderen van Teun Damen (31) en Mariëlle Reniers (28) vervullen een belangrijke taak in het natuurbeheer van een aantal van Brabants mooiste stukjes natuur. Op natuurgebied de Pannenhoef in Rijsbergen en de Roode Weel in Steenbergen lopen staan Gallowayrunderen afkomstig uit Langeweg.

Mais en klaver

De herkenbare zwarte, hoornloze runderen zorgen er al grazend voor dat de begroeiing hier mooi op peil blijft en er geen verbossing plaatsvindt. ,,Onze dieren staan er het hele jaarrond”, zegt Damen. ,,In principe helemaal natuurlijk. Alleen bij zeer heftige sneeuwval kan het zijn dat we een klein beetje bijvoeren.” Voor dit eventuele bijvoeren kan Damen eigen gewassen gebruiken. Op een areaal van zo’n tien hectare heeft hij mais en grasklaver staan. Daarnaast teelt hij samen met een collega aardappelen.

Op dit moment loopt er één stier tussen het vijftiental koeien die de Pannenhoef netjes houden. De stier loopt daar een maand of drie, vier. In die tijd, verwacht en hoopt Damen, zullen alle koeien gedekt zijn. Damen begon tien jaar als een soort hobby met een drietal dieren. Nu zijn dat er een stuk of 45, verspreid over twee natuurgebieden en de eigen weides rond de boerderij.

Quote In de periode dat er gekalfd wordt, ga ik elke dag even kijken Het aantal fluctueert een beetje. ,,Dat is mede afhankelijk van de vraag naar vlees”, legt Damen uit. ,,Maar het aantal kan niet onder de dertig komen. Zoveel zijn er minimaal nodig om de natuurgebieden te bij te kunnen houden.” Omdat de runderen lekker hun gang kunnen gaan, is het niet nodig ze dagelijks op te zoeken. ,,Behalve in de periode wanneer er gekalfd wordt, dan ga ik elke dag even kijken.”

Buiten de kraamtijd om kijken wordt er drie, vier keer per week naar de dieren gekeken. Damen zelf rijdt af en toe langs, of zijn vader en ook de mensen van Brabants Landschap houden een oogje in het zeil en laten het direct weten wanneer er iets is.

Het vlees van de runderen is te koop aan huis. Los, per portie verpakt en ingevroren, of als – bijvoorbeeld – barbecuepakket. ,,De aanloop die we hebben, is altijd heel gezellig”, zegt Reniers.

Tienduizend kippen

Veeteelt en akkerbouw zijn niet de grootste pijler van de Slikgatse Hoeve. Dat zijn de plusminus tienduizend kippen en de eieren die zij dagelijks produceren. Met zichtbare trots en plezier geven Reniers en Damen een rondleiding over het bedrijf. Ze wonen nu twee jaar in het huis waar Damen opgroeide. Hiervoor woonde het stel nog samen in Zevenbergen. Damen vormt een maatschap samen met zijn vader, die nog dagelijks meewerkt.

Quote Wanneer ik even klop, weten ze dat ik eraan kom en blijft het rustig Teun Damen Voor Damen het kippennachtverblijf binnenstapt, klopt hij eerst even op de deur. Dat heeft echter niets met de privacy van de dames binnen te maken. Wel alles met de rust in de tent. ,,Als ik onverwacht de deur openzwaai, schrikken ze, stuiven ze op en is er paniek in de tent. Wanneer ik even klop, weten ze dat ik eraan kom en blijft het rustig.”

Het binnenverblijf is een lang ruimte die trapsgewijs oploopt. De hennen zijn 17 weken wanneer ze naar de Slikgatse Hoeve komen. Een week of twee, drie later komen ze op de leeftijd waarop ze gaan leggen. Dit doen ze netjes in hun stal, wat het rapen ervan aanzienlijk makkelijker maakt dan wanneer ze dit buiten zouden doen. Nu belanden de eieren via het nest op een band die ze naar een naastgelegen ruimte voert. Ongeveer negen duizend stuks per dag.

Teun is elke dag anderhalf tot twee uur te vinden in de ruimte naast de kippenstal. Soms alleen, vaak samen met zijn vader of Mariëlle. ,,Dat is wel gezelliger natuurlijk.” Uit de eieren die over de band voorbij komen, vist Damen de exemplaren waarvan de schaal niet mooi glad of schoon is.

De allergrootste eieren gaan niet mee naar de groothandel, maar belanden in de doosjes voor de verkoop aan huis. Behalve dat dit natuurlijk harstikke fijn is voor de klanten uit de buurt, heeft dit vooral een praktische nut. De grootste eieren willen nogal eens breken omdat ze net niet lekker in de trays passen waarin ze op transport gaan.

Bio-eieren De eieren die van de Slikgatse Hoeve komen dragen het biologisch keurmerk. Ook op het land wordt biologisch geteeld. Voor de Galloway-runderen geldt helemaal dat ze een leven hebben dat zeer dicht in de buurt komt van het leven zoals ze dat in de vrije natuur zouden hebben. Het is dat er incidenteel (biologisch) bijgevoerd wordt en dat Damen bepaalt wanneer de stier erbij gezet wordt. Toch draagt het vlees niet het officiële biologisch-keurmerk. Dit omdat hij er voor kiest om samen te werken met een slachterij uit de buurt, die niet de officiële certificering heeft aangevraagd. ,,Of het vlees daarvan minder biologisch wordt, dat lijkt me niet”, zegt Damen. ,,Voor het keurmerk zou dat wel moeten. Maar ik werk nu eenmaal graag samen met hen.”

Weer naar buiten

De vogelgriep hield de kippen maandenlang binnen. Sinds vorige maand mag het pluimvee van de Slikgatse Hoeve weer naar buiten. En daarbij hebben ze royaal de ruimte, vier hectare ongeveer. Kippen blijven van nature graag een beetje bij elkaar in de buurt, maar de avontuurlijk ingestelde kip kan een behoorlijk eind op pad. Wanneer de zon gemeen begint te branden, of wanneer de regen juist met bakken tegelijkertijd naar beneden komt, vinden de dames beschutting onder de speciaal voor dit doel aangeplante dakplatanen. Deze relatief lage bomen vormen nabij het binnenverblijf een comfortabele overkapping.

Damen werkt gemiddeld drie dagen per week buitenshuis in loondienst bij een pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Reniers werkt fulltime als verzekeringsadviseur. Dat is nogal iets anders maar, haar collega’s zijn erg betrokken bij het wel en wee op het boerenbedrijf dat Damen en Reniers samen runnen. ,,Ik werk in een heel leuk team”, zegt ze. ,,En ze leven erg mee. Toen de ophokplicht voorbij was, waren ze bijna even enthousiast als ik.”

Terwijl het jonge ondernemerspaar dus een deel van de week van het bedrijf weg is, staat daar de vader van Reniers tegenover die naast zijn vaste werk juist minimaal een dag per week op het bedrijf is om te helpen. Ook vandaag steekt vader Reniers de handen uit de mouwen. ,,Ik heb het boerenbedrijf altijd fantastisch gevonden”, zegt hij met een zeer tevreden glimlach op zijn gezicht en een schoffel in de hand.

