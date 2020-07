De Appelzak: een verborgen strandje tussen dorp Moerdijk en het industriegebied

Jurgen Konig en Jeannette Bosch uit Dordrecht belandden per toeval in De Appelzak. ,,We rijden via de snelweg vaak langs Moerdijk, maar we waren er nog nooit geweest. We gingen kijken naar het vuurtorentje in Strijensas en zagen dat er vanaf daar een bootje ging”, vertelt Konig.



,,En toen kwamen we hier uit. Zonder enige planning, we lieten ons meevoeren met de wind", vult Bosch hem lachend aan. ,,We houden van wandelen en het is een verrassing wat ons nog te wachten staat. De bloemetjes die er bloeien, zijn in ieder geval mooi. We hebben geen idee wat het zijn, maar we vermoeden een afstammeling van de leeuwenbek", zegt Jeanette Bosch.