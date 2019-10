De 7 Bergsche Hoeve plat voor bouw van zorgappartementen, nieuw restaurant bij Hotel Zevenbergen

,,Het is arbeidsintensief om steeds op en neer te moeten tussen restaurant en hotel, maar de boerderij is ook tot op de draad toe versleten. Qua duurzaamheid is het een drama. Daarom willen we slopen, het is geen monument”, zegt Muns. ,,We zijn hier al drie jaar mee bezig. Er bestaat grote behoefte aan zorgappartementen, dat blijkt ook uit een rondgang langs makelaars. We geloven heilig in dit plan. En ook wethouder Désirée Brummans is ervan gecharmeerd.”