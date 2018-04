De 7 Bergsche Hoeve al 40 jaar in trek

Als de foto gemaakt wordt, bemoeit echtgenote Maité Muns zich nadrukkelijk met wat de fotograaf doet. Geen foto van de voorgevel, want dan staat de wat minder fraaie serre er op. Foto binnen? Maar moet ie dan in het chique ingerichte restaurant worden genomen of in de meer bourgondische boerderij?

Het getuigt van de gedrevenheid waarmee George en Maité Muns nog steeds hun restaurant De 7 Bergsche Hoeve in Zevenbergen draaien. Op 28 april 1978 opende Muns de deuren van de oude boerderij aan de Schansdijk. Hij had er toen ruim twee jaar in het horecagedeelte van sporthal De Molenberg op zitten.

Kappersgezin

George Muns komt uit een kappersgezin in Bergen op Zoom. Zijn eerste baantje in de horeca had hij als 15-jarige toen hij als leerling-kelner en kruier aan de gang ging bij hotel De Draak aan de Grote Markt in Bergen op Zoom.

In zijn geboorteplaats runde hij daarna café Den Bonten Os aan de Vismarkt, maar in de jaren 70 veranderde het karakter van de Vismarkt nogal. Muns voelde zich er niet meer thuis. In die tijd werd in Zevenbergen sporthal De Molenberg gebouwd. Muns kroop daar achter de bar.

,,Maar in juli was de sporthal dicht. En ook juni en augustus was het niks. Ik zat hele dagen alleen. Ik geloof dat ik toen wereldkampioen biljarten had kunnen worden", grapt de nu 74-jarige ondernemer.

Bus

Zijn wereld veranderde toen een bus het erf op reed. Een bus met 25 kinderen. De chauffeur vroeg of Muns de kinderen wat te drinken wilde geven. Daar was Muns zo blij mee dat hij de rekening zelf betaalde. ,,Dat was de eerste klant. Er kwamen steeds meer bussen en het liep volledig uit de hand."

Muns had toen graag de naastgelegen boerderij van Gommers willen kopen om er een restaurant te beginnen, maar kreeg dat bij de gemeente niet rond. Een vriend zei hem toen dat de boerderij van De Lint aan de Schansdijk te koop kwam. Muns vroeg een gesprek aan met burgemeester Frans Reijnders en tien dagen later was alles geregeld.

Rustiek

Hij verbouwde de boerderij en richtte de zalen rustiek in. ,,Gordijntjes van Brabants bont van Frans Dirkzwager", weet hij nog. De 7 Bergsche Hoeve aan de Provincialeweg N285 was direct een succes. ,,Drie dingen speelden daarbij een rol: locatie, locatie en locatie. En het industrieterrein Moerdijk kwam op. Ik ben begonnen met een kroketje en een kip Hawaii, maar langzaam groeide het uit tot een behoorlijk gespecialiseerd restaurant."

De 7 Bergsche Hoeve serveert de Franse keuken. ,,Daarbij heeft de komst van mijn Franse vrouw Maité zeker een rol gespeeld. En visrestaurant Nolet in Yerseke, waar ik vaak over de vloer kwam, was een goede leerschool. Een restaurant met een Michelinster. En het is een onoverkomelijk feit dat ik als Bergenaar ook ben gespecialiseerd in de drie A's: aardbeien, ansjovis en asperges."

Met trots: ,,Van asperges weet ik alles af. Ja, ik ben wel een fijnproever. Mijn asperges komen uit Bergen op Zoom. Natuurlijk! Door het zilte van de Oosterschelde zijn dat de beste. Wij serveren de Backlim-asperges. Twee keer schillen!"

Champagne

Een aantal jaren geleden liet George Muns een Golden Tulip Hotel bouwen naast de boerderij. ,,Ik had een huis in Spanje. Ik dacht dat de grond hier meer waard zou worden als ik een welstandsvergunning voor een hotel had. Die kreeg ik. Mijn zoon wilde het plan uitvoeren, maar toen de eerste paal de grond in ging, trok hij zich terug. We hebben 63 kamers gebouwd. In het begin was de bezettingsgraad niet goed, maar nu zitten we boven de 80 procent. Dankzij Moerdijk, want zonder het industrieterrein zou ik geen droog brood verdienen."

Nu hebben George en Maité Muns het plan om de boerderij uit 1953 op termijn te slopen om plaats te maken voor luxere appartementen. Het hotel moet dan worden uitgebreid met onder meer een restaurantkeuken, een terras en een rustiek restaurant. De plannen liggen bij de gemeente. Maar eerst wordt het 40-jarig bestaan gevierd. Met een bijzonder viergangendiner dat voor 40 euro wordt verkocht. ,,Met champagne vooraf!", beklemtoont de ondernemer.