Dave Budha treedt eindelijk in Zevenbergen op

Coalitie Moerdijk: politieke klucht in drie bedrijven

9 mei ZEVENBERGEN - Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen is politiek Moerdijk er nog niet in geslaagd een nieuwe coalitie te vormen. De poppetjes staan centraal. Wie wil met wie, wie sluit wie uit? Over de inhoud - wat moet er de komende jaren in de gemeente Moerdijk gebeuren? - is nog niets vernomen.