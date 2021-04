Dating app voor boeren wint Markland Technasium Award 2021

De award uitreiking is het moment waarop havo en vwo eindexamenkandidaten van het Markland College in Zevenbergen hun meesterproef presenteren. Hiermee sluiten zij het vak Onderzoek & Ontwerpen af.

,,Het is eigenlijk heel simpel”, vertellen de prijswinnaars tijdens hun presentatie. ,,De app maakt een match tussen bedrijf A en bedrijf B en samen worden zij bedrijf C. Het samengevoegde bedrijf kan alle niet-duurzame zaken verkopen. Dat levert weer startkapitaal op om verder te ontwikkelen.” Ook voor eventueel lege stallen is een oplossing bedacht. ,,Hiervoor is de app ‘ShedLiving’ ontwikkeld waarmee stallen worden omgebouwd tot woningen met hergebruik van aanwezige faciliteiten. Zo zou een melktank bijvoorbeeld een boiler kunnen worden.”

Livestream

In plaats van de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen vond de uitreiking dit jaar, vanwege corona, plaats in de aula van de school. Toch bleef het ook hier rustig. ,,We werden donderdagavond geconfronteerd met een coronageval bij één van de leerlingen”, legt Van Leent uit. ,,Dus besloten we op het laatste moment om alle presentaties via een livestream verbinding te presenteren.”