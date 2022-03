Dat skatebaantje in Willemstad moet anders, vinden Nikita (16) en Jaiden (12)

Skaten en freerunnen, dat is wat Nikita en Jaiden willen, maar de skatebaan in Willemstad is verouderd, onveilig en niet spannend. Vandaar dat ze een brief schreven naar de Moerdijkse politiek.

Op een troosteloos skatebaantje ontmoeten Nikita van Bezeij (16) en Jaiden Slof (12) uit Helwijk wethouder Danny Dingemans (VVD) en gemeenteraadslid Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal) van de Gemeente Moerdijk.

Ze zijn aangemoedigd door Jacomien de Bruijn, bonusmoeder van Nikita en moeder van Jaiden. Die vertelt: ,,De kinderen waren vorige week nog hartstikke chagrijnig. Ze zijn graag buiten en er is hier in de buurt weinig te doen. Een verlaten schoolplein en een gemeenschapshuis met speeltuintje zijn niet erg aantrekkelijk voor pubers die van uitdaging houden.’’

Dus zette ze de kinderen aan om in actie te komen en een brief te schrijven aan onder meer alle politieke partijen van de gemeente. In de brief gaven de kinderen aan dat zij en waarschijnlijk ook andere pubers en kinderen behoefte hebben aan een extra speelplaats in de buurt.

Quote De kinderen waren vorige week nog hartstikke chagrijnig. Ze zijn graag buiten en er is hier in de buurt weinig te doen Jacomien de Bruijn, Moeder

Zelf een steentje bijdragen

Een beetje overdonderd door het snelle succes van hun actie mochten ze gisterochtend al vertellen wat ze precies zouden willen. Nikita stelt voor de verouderde skatebaan in Willemstand op te knappen. Zodat kinderen in de buurt door zo’n aantrekkelijke ontmoetingsplek gestimuleerd worden om buiten in beweging te zijn. Jaiden vult aan dat ze ook best bereid zijn om zelf een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van een sponsorloop met skateboard of BMX of een statiegeldactie.

De wethouder luistert geïnteresseerd en zegt: ,,Er is veel mogelijk, maar je moet wel wat geduld hebben.’’

Quote Er is veel mogelijk, maar je moet wel wat geduld hebben Danny Dingemans, Wethouder

Afgesproken wordt om over ongeveer een maand weer bij elkaar te komen. Dan worden ook de jongerenwerker uitgenodigd, de buurtsportcoach en iemand met verstand van speeltuinen van de gemeente Moerdijk. In de tussentijd is het aan Nikita en Jaiden om zoveel mogelijk pubers en kinderen enthousiast te maken voor het idee en uit te nodigen voor die bijeenkomst.

Aanmelden kan op Instagram bij @Buitenjeugd of emailadres Buitenjeugd@gmail.com.