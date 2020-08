‘Dat jongeren corona krijgen: ik denk dat het soms toch echt hun eigen schuld is’

Je bent al jaren lid van Hockeyclub Zevenbergen. Vind je sporten belangrijk?

,,Ik vind sporten heel belangrijk. Het is dan ook een van mijn grootste hobby’s. Ik ben ongeveer vier à vijf keer per week te vinden op de hockeyclub om te trainen, een wedstrijd te spelen en een wedstrijd te fluiten. Daarnaast ben ik ook regelmatig in de sportschool te vinden om mezelf fit te houden en er goed uit te zien, haha.”

Wat vind je leuk aan Zevenbergen?

,,Ik ben er geboren en getogen en ik zou er ook niet meer weg willen. We hebben genoeg faciliteiten in het dorp en ik kan makkelijk reizen omdat we een treinstation hebben in Zevenbergen. In Zevenbergen wonen heel openhartige mensen.”

Je zit op school in Rotterdam. Verschilt de stad veel van jouw dorp?

,,Het verschil is enorm groot. Het is altijd druk in Rotterdam en ik vind het te massaal. De mensen zijn ook meer individualistisch. Ik zie mezelf niet in Rotterdam leven en wonen.”

,,Ik woon zelf in het centrum en heb er soms weleens last van. De verkeerssituatie rondom de haven verandert soms wekelijks, dus dan weet ik niet zo goed hoe ik moet rijden, haha. Verder denk ik dat het heel mooi gaat worden zodra het af is.”



Hoe is het om tijdens de coronacrisis te werken in de horeca?

,,Ik sta vrijdag, zaterdag en zondag achter de bar bij café de Bakkerij. Ik merk dat ik constant politieagent moet spelen. Als de gasten al wat biertjes op hebben, kunnen ze daar niet altijd even leuk op reageren. Dat is weleens vervelend. We hebben van de gemeente extra ruimte gekregen voor het terras en daar focussen we nu het meest op, omdat we maar 24 man binnen mogen toelaten.”

,,Ik denk dat het soms toch echt hun eigen schuld is. Er worden veel huisfeestjes gegeven en veel jongeren gaan ook nog naar het buitenland op vakantie. Dan is het niet zo gek dat je besmet raakt.”



Ben je zelf van plan om nog op vakantie te gaan?

,,Ik zou eigenlijk over twee weken naar Albufeira gaan met mijn vrienden, maar we hebben zelf de reis geannuleerd uit bescherming voor onze vrienden en familie. We zeiden nog tegen elkaar: ‘Er moet wel iets heel geks gebeuren mocht de vakantie niet doorgaan.’ Niemand had dit natuurlijk verwacht.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik wil wel in Zevenbergen blijven wonen, want ik heb eigenlijk geen reden om hier weg te gaan. Ik wil na mijn huidige opleiding ook nog een hbo-opleiding gaan volgen. Verder zie ik het wel en leef ik lekker in het moment.”

Jan den Ridder, 19, Zevenbergen Woont met: vader Henk, moeder Hadewych en jongere broer Dirk

Huisdieren: geen

School: volgt de mbo-opleiding Ondernemend meubelmaker aan het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam

Hobby’s: sporten en werken als barman

Bijbaantje: barman op evenementen of festivals en bij café de Bakkerij in Zevenbergen. Postbezorger bij Budbee

Verliefd: aan het daten