Dartsforever Willemstad bestaat 10 jaar en dart voor Kika

WILLEMSTAD - Camping Bovensluis in Willemstad is volgend weekend de plek waar Dartsforever het 10-jarig jubileum viert. Drie dagen festiviteiten waarbij jong en oud aan hun trekken kunnen komen. Dartsforever heeft als één doelstelling: darten voor Kika. Zo veel mogelijk geld inzamelen met het organiseren van dartwedstrijden.

Oprichter John de Nijs doet het inmiddels 10 jaar. Van mastercaller Jacques Nieuwlaat - die als ambassadeur voor Darten voor Kika zijn steentje bijdraagt en helpt bij de promotie - heeft hij daarbij veel steun. De Nijs: "We combineren darten, met je inzetten voor een goed doel. Waarbij onze sportieve acties centraal staan. Wij willen de darts sport in West-Brabant promoten en dan in het bijzonder in de gemeenten Steenbergen en Moerdijk.”

Jeugd

Ook willen we zoveel mogelijk jeugd bij de dartsport te betrekken. Daarom willen wij basisscholen in de betreffende gemeenten de gelegenheid geven om via darts clinics kennis te maken met deze uitdagende sport. Er is meer onderzoek nodig om kinderen met kanker te genezen. Wij proberen op onze manier hieraan bij te dragen".

Dartsite dartfreakz.nl interviewde het duo onlangs. Het jubileum weekend start vrijdag 9 augustus wordt om 15.00 uur gestart met een koppel Dartfootballtoernooi. Hierbij schoppen spelers een voetbal tegen een meters groot dartbord.