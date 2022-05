Dansschool Koevoet verkast naar ruimte achter Home Heroes: ‘Deze zomer vol gas geven’

ZEVENBERGEN - Koevoet Dance Department verhuist naar de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. Eigenaar Nigel Koevoet heeft drukke zomermaanden voor de boeg. Hij hoopt er in september na een flinke verbouwing de eerste danslessen te geven.

,,Na een half jaar trekken is er nu eindelijk een besluit genomen. Het is plotseling heel snel gegaan en daar ben ik erg blij mee”, zegt Koevoet over het groene licht van het college van burgemeester en wethouders.

Het vestigt zijn dansschool in een ruimte achter de winkel Home Heroes. ,,Het is een redelijk moderne opslag waarin we een dansvloer gaan leggen, spiegels ophangen en zorgen voor geluid en verlichting. Verder komt er ruimte om om te kleden en een ruimte waar we wat kunnen drinken. Er is een aparte ingang aan de zijkant, dus we hoeven niet door de winkel.”

Van opslag naar dansschool

De komende maanden ruimt Koevoet in om de opslag om te bouwen tot een dansschool. Hij verwacht er vanaf september les te kunnen geven. ,,We geven deze zomer vol gas.”

Koevoet moet op 1 juli uit zijn huidige pand aan de Van Aerschotstraat zijn. Dansschool en woonhuis maken plaats voor appartementen. Voor resterende weken tot aan de zomervakantie, zoekt de dansleraar vervangende ruimte. ,,Door corona moesten we al eens eerder stoppen met de lessen en dat ik wil ik de kinderen niet opnieuw doen. Bovendien hebben we ook nog een slotevenement en daar moeten we nog veel voor doen.”

350 leerlingen

Nigel nam de dansschool in maart over van vader Tien, die de zaak 35 jaar heeft gerund. De school heeft zo’n 350 leerlingen. Tien gaat in De Borgh wel verder met stijldansen.

,,Wij willen deze ondernemer graag ter willen zijn”, zegt wethouder Danny Dingemans over het collegebesluit om de dansschool aan de Hazeldonkse Zandweg toe te staan. ,,Het is al een gemixt gebied als het om functies gaat. Er zitten een bowling, een feestlocatie, een meubelmaker en er wordt ook gewoond.”