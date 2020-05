Dansschool Klundert moet weg aan Beatrijsweg

Gesplitste klassen en eenrich­tings­ver­keer op de trap: scholen gaan weer open

8:14 ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN/RUCPHEN - Een school is geen school, zonder leerlingen in de gangen. ,,Het is ineens maar steen, er zit geen leven in”, zegt Barbara Baelemans van het Munnikenheide College. Vanaf dinsdag verandert dat: dan mogen ook middelbare scholen weer leerlingen verwelkomen. Toch ziet het schoolleven er tot de zomervakantie nog heel anders uit.