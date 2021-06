Danspodium Reflex ‘superblij’ met onderdak bij Oranje Garde

KLUNDERT - Danspodium Reflex heeft onderdak gevonden bij Slagwerkkorps Oranje Garde in Klundert en is ‘superblij’ met deze nieuwe huisvesting op het sportpark aan de Molenvlietweg.

Eigenaresse Britt Goedemondt kan nauwelijks wachten totdat zij met haar team - als de coronaregels het toelaten - in september weer van start kan met de danslessen. ,,We hebben al eerder samengewerkt met Oranjegarde en zo kwamen we op het idee. De overeenkomst is getekend en de leden zijn op de hoogte.”

Volledig scherm Screenshot van 't Gardenest in Klundert waar Danspodium Reflex bij Slagwerkkorps Oranje Garde onderdak heeft gevonden. © bndestem

Op vorige plek liet bestemmingsplan geen dansschool toe

Reflex is sinds de oprichting een paar keer verkast en moest van de gemeente Moerdijk vorig jaar vertrekken uit een bedrijfspand aan de Beatrijsweg omdat het bestemmingsplan geen dansschool toestaat. Los daarvan waren er te weinig parkeerplekken en dat zou tot extra parkeerdruk en geluidsoverlast kunnen leiden in de tegenovergelegen wijk, redeneerde de gemeente.

,,Het is voor ons een bewogen jaar geweest", zegt Britt. ,,Behalve dat de dansschool dicht moest vanwege het coronavirus, kregen we ook nog te horen dat we ons pand moesten verlaten. Nu is het dan eindelijk tijd voor goed nieuws. Er is een toffe samenwerking ontstaan met Oranje Garde en voor komend jaar kunnen we onze leden weer zekerheid bieden.”

Volledig scherm Britt Goedemondt in 2018. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Reflex telt intussen 78 leden in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar die allemaal musical streetdance-lessen volgen. ,,We kunnen het gebouw elf uur per week gebruiken, precies op de tijden dat Oranje Garde er niet is. De exacte aanvangstijden maken we nog bekend op onze website. Volgende week komt er in ieder geval al een filmpje op de socials dat we samen met Oranje Garde gemaakt hebben.”

Volgens Britt Goedemondt heeft de gemeente Moerdijk geen rol gespeeld bij de nieuwe huisvesting. ,,Ik heb wel samen met een contactpersoon van de gemeente naar de bestemmingsplannen gekeken. Er waren twee zones waarin ik terecht zou kunnen, het sportpark was er één van en dat betekent dat ook het parkeren geen probleem meer is.”

Volledig scherm Reflex in 2018 tijdens een zomeravond bij de Bottekreek in Klundert. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs