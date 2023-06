Dak van loods vliegt in brand achter woning in Zevenbergen, veel zwarte rook vrijgekomen

Et­ten-Leur houdt wel van een feestje: ‘Just Dance Outdoor was super, echt super’

ETTEN-LEUR - ‘Ze gelóóóóóft in mij’ galmde het zaterdagavond over Etten-Leur. Duizenden kelen zongen mee in het Brabantpark tijdens Just Dance Outdoor. Het werd als vanouds weer een geweldig feestje.