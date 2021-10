Daisy verloor zonnebril bij reddingsactie en mag gratis een nieuwe uitzoeken

Aantal coronabe­smet­tin­gen in gemeente Moerdijk in week tijd ruim verdubbeld

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal bekende coronabesmettingen in de gemeente Moerdijk is in een week tijd zeer ruim verdubbeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM daar 52 positieve testuitslagen, in de voorgaande week waren dat er nog ‘maar’ 21.

22 oktober