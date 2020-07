Dag zwarte pietje, da-ag, da-ag, da-ag...

ZEVENBERGEN/BERGEN OP ZOOM - Dat juist Bergen op Zoom als een van de eerste gemeenten in het vrijwel witte West-Brabant heeft besloten om voortaan alleen nog maar roetveegpieten toe te laten, is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijk gegeven.

Want als er één plaats is die zich wentelt in tradities zoals een varkentje in de modder en er ook nog hekken omheen zet om ze voor de eeuwige toekomst veilig te stellen, dan is het Bergen op Zoom wel.

Dat juist daarom een paar honderd lezers deze week de moeite namen om op de Facebookpagina van BN DeStem een eigen reactie te plaatsen bij het bericht over de koerswijziging van de Bergse Stichting Sint Nicolaas, past weer helemaal in het vertrouwde plaatje. Kom niet aan tradities in het Krabbegat.

Quote Dit is toegeven aan de klaagcul­tuur van minderhe­den en linkse relschop­pers Ton Linssen , Raadslid Bergen op Zoom

De reacties zijn uiterst verdeeld, oftewel - om in veilige verwoording te blijven - gekleurd-wit. Het bekende raadslid Ton Linssen, daar waar kiezerswinst te behalen valt altijd haantje de voorste, gaat natuurlijk voor wit: ,,Dit is toegeven aan de klaagcultuur van minderheden en linkse relschoppers!”

Al zijn ze pimpelpaars met gouden stipkes

Over klagen gesproken, wit kan er ook wat van: ‘Waarom moeten wij ons aanpassen en alles opgeven voor andere mensen?’ Daar staan gekleurde meningen tegenover, zoals van deze moeder: ,,Mijn kinderen zal het een worst wezen. Al zijn ze pimpelpaars met gouden stipkes, zolang ze pepernoten uit blijven delen zijn ze hun beste vriend!’

Met een bang hart

Als je die reacties dan allemaal leest, vraag je je automatisch af hoe ze er in Moerdijk of Etten-Leur over denken. Met een bang hart, dat wel. Want het heeft er alle schijn van dat de meeste bewoners van deze gemeenten er ook nog lang niet aan toe zijn om Zwarte Piet van kleur te laten verschieten. Wie weet wat dít stukje teweegbrengt op Facebook. Een discussie zal het in elk geval niet zijn, eerder een opsomming van meningen.

‘Uiteindelijk verliest iedereen’

Mijn collega Jan van de Kasteele die al sinds mensenheugenis over Bergen op Zoom schrijft, staat er vandaag in de krant ook bij stil in zíjn column. Omdat ik zelf geen beter einde weet te bedenken, citeer ik zijn laatste zinnen. ‘Uiteindelijk verliest iedereen. Dat is het gevoel dat mij bekruipt. De kloof vergroot. Zwart tegenover wit, wit tegenover zwart. Ze tegen we, we tegen ze. Triest.’