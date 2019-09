Dag van de Match in Zevenbergen: ‘werk heeft zo’n toegevoegde waarde’

ZEVENBERGEN/ROOSENDAAL - Solliciteren is voor veel mensen moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In het kader van De Dag van de Match, georganiseerd door WSP West-Brabant, werd in Hotel de Borgh in Zevenbergen een ‘prettig gesprek’ gehouden. Werkzoekenden en werkgevers gingen met elkaar in gesprek. Niet met een cv om te laten zien wat ze in huis hebben, maar door elkaar echt te leren kennen.

De Antonius Hoeve, Randstad Participatie, de gemeente Moerdijk en het UWV waren aanwezig. Verspreid over drie tafels werden er in groepjes gesprekken gehouden. Leonie van Linschoten, adviseur bij het WSP, weet hoe belangrijk het is voor de mensen in deze doelgroep om een gesprek zonder stress te voeren. ,,De druk is eraf als er geen cv’s aan bod komen. Er wordt gepraat over wat de werkzoekenden willen en kunnen doen. Deze doelgroep staat in een register waar hun beperkingen genoemd worden, veel werknemers zijn daar huiverig voor. Terwijl deze mensen ook allemaal hun kwaliteiten hebben. Zo kun je data scientist zijn en heel goed zijn in je werk, maar heb je op sociaal gebied begeleiding nodig.”

Een doel

Rob Pasman uit Zevenbergen is erbij om zijn verhaal te doen. Hij vond een baan naar aanleiding van een eerdere editie van ‘prettig gesprek.’ ,,Vorige zomer woonde ik er een bij en dat is op iets heel moois uitgelopen bij mij. Een wethouder die ik toen ontmoette wilde zich graag voor me inzetten. Een jaar later belde hij dat er plek was in Klundert op de buitendienstafdeling. Daar doe ik nu administratief werk. Ik vind het leuk en het gaat heel goed. Ze willen dat ik blijf. Hiervoor heb ik heel lang thuis gezeten. Werk heeft zoveel toegevoegde waarde. Je hebt elke dag een doel en je hoort ergens bij.”