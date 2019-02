Dag muisarm, hallo tabletnek: deze fysiotherapeut behandelt de nieuwe pijntjes van deze tijd

Wat heeft Brabant West-Bra­bant gebracht? En wat kunnen we nog verwachten?

13 februari BREDA - De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is losgebarsten. Op dit moment lijkt de strijd zich voor in Den Haag af te spelen. Debatten over het kinderpardon en ‘klimaatdrammers’ en meerderheden in de Eerste Kamer spelen de hoofdrol. Maar het gaat toch om provinciale verkiezingen?