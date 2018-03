Cultuursector in Moerdijk is 'redelijk tevreden'

Het is een hartenkreet uit het 'Onderzoek Culturele Sector Gemeente Moerdijk' dat de Stichting Cultuur Moerdijk in de sector heeft gehouden.

Het onderzoek is een eigen initiatief van de SCM, om de behoeften en noden in de culturele sector in beeld te krijgen. En de belangrijkste conclusie: 'Organisaties in de culturele sector zijn over het algemeen (redelijk) tevreden, maar er is ook sprake van een zekere gelatenheid. Men roeit met de riemen die er zijn.'