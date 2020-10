Crisisopvang GHB-verslaafden fors probleem, politie staat er vaak alleen voor

Rijk Zwaan groeit met groenteza­den naar omzet half miljard euro

22 oktober FIJNAART - Het groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan slaagt er ook in het coronatijdperk in zijn producten wereldwijd te verhandelen. De netto-omzet van het bedrijf dat in Fijnaart onderzoek en ontwikkeling verricht, groeide naar 477 miljoen euro.