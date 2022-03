Creatieve oplossing nodig voor herstel botenloods Fort Sabina: ‘Bouwkosten gigantisch gestegen’

HEIJNINGEN - Tijd is al niet de grootste vriend van de zwaar in verval geraakte botenloods bij Fort Sabina. Komt het nog van de langverwachte opknapbeurt? ,,Het is niet makkelijk, maar we zitten niet bij de pakken neer”, zegt Gert van der Ros van Stichting Botenloods.

Een sta-in-de-weg voor het langverwachte herstel vormen vooralsnog de bouwkosten. ,,Die zijn de laatste tijd gigantisch gestegen. Ons budget is niet voldoende meer. We zullen naar een creatieve oplossing moeten zoeken”, zegt Van der Ros.

Torpedo's

De driedelige loods, gebouwd in 1881, verschafte vroeger onderdak aan boten waarmee torpedo’s en mijnen op het Volkerak werden uitgezet om Nederland tegen vijanden te beschermen. Toen defensie het complex niet meer nodig had, kwamen de padvinders uit Willemstad erin, tot begin jaren 90. Daarna raakte de 900 vierkante meter grote loods steeds verder in verval, ook door een grote brand in 1996.

Het gebouw verkeert al jaren in een belabberde staat, maar er zijn plannen voor eerherstel. Het idee is om er twee ruimten te maken met daartussen een binnentuin. De ene ruimte is bedoeld voor exposities, de andere gaat in de verhuur als kantoor en werkruimte. ,,Wie wil er nou niet op zo’n fantastische plek werken”, zegt Van der Ros.

1,5 miljoen euro

,,De kosten zijn ooit op 9 ton begroot, maar dat bedrag is ondertussen opgelopen naar zo’n anderhalf miljoen euro”, schetst hij het probleem. ,,Het zou dramatisch zijn als dit plan niet kan doorgaan. De loods is zo’n mooi stuk historie. Daarom zoeken we hard naar mogelijkheden om prijs omlaag te krijgen en te bekijken wat er wel kan.”

Voor het opknappen van de botenloods is een aparte stichting in het leven geroepen. Via de provincie is 350.000 euro subsidie beschikbaar. De gemeente verstrekt een lening van ruim 530.000 euro.