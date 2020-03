‘Cowboygedrag’ Noord-Brabant kan Zeeuwse starters straks een huis kosten

Positieve boodschap in Zevenberg­se video: ‘Samen komen we hier sterker uit’

30 maart ZEVENBERGEN - ,,Als we dit samen doen, kunnen we deze crisis oplossen en komen we er sterker uit.” Dat is de positieve boodschap die Nordin Louwagie (23) uit Zevenbergen uitdraagt in een video die hij dinsdagavond online zet.