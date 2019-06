Corrie van Brecht uit Klundert geeft na 20 jaar de hamer uit handen

,,Dat ik het zo lang zou doen, was eigenlijk nooit de bedoeling", lacht ze. Maar door omstandigheden lukte het lang niet om een opvolger te vinden, en ze voelde zich te verantwoordelijk voor de stichting - of voelt, want ze blijft wel aan als vice-voorzitter. ,,Mijn opvolger Henk van Steeg is een lot uit de loterij. Het werd gewoon te veel zorg voor mij, nu kunnen we de taken verdelen.”