Coronavirus heerst, maar vol aan de bak in Zevenbergen: ‘Niet allemaal tegelijk in de schaftkeet!’

Plan: drie nieuwe stations in West-Bra­bant en snellere intercity naar Randstad

17 maart Het openbaar vervoer in West-Brabant kan beter. Er moeten drie treinstations bijkomen, in Hoeven-Sint Willebrord, Roosendaal West en Bergen op Zoom Markiezaat. Plus twee keer per uur een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Roosendaal, terwijl tussen Breda en Vlissingen een sprinter gaat rijden.