Coronasteun voor wie hypotheek of huur niet kan betalen: ‘Mensen helpen die tussen wal en schip vallen’

Motorrij­der rijdt 90 kilometer per uur te hard over Stoofdijk Fijnaart en moet rijbewijs inleveren

4 maart FIJNAART - Een motorrijder heeft woensdag zijn rijbewijs in moeten leveren bij een controle aan de Stoofdijk in Fijnaart. De motorrijder bleek daar 151 kilometer per uur te rijden, terwijl hier een maximumsnelheid van 60 is toegestaan.