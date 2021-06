Coronasteun voor Fort Sabina, maar openluchttheater moet nog even wachten: ‘Blij dat we nu doorkunnen’

Iedere maand nieuwe kunst in Fort Sabina, botanisch kunstena­res Jacomien mag als eerste

10 juni HEIJNINGEN - ,,We willen heel graag dat mensen Fort Sabina en kunst in combinatie met elkaar zien”, zegt woordvoerder Gert van der Ros van Stichting Fort Sabina over de maandelijkse kunstexpositie die dit weekend bij het fort in Heijningen van start gaat. ,,Iedere maand exposeert een kunstenaar zijn of haar werk in de fortkazerne.”