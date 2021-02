Coronaproof stemmen vanuit je auto in Moerdijk? ‘Kan druk op andere stemlocaties verlichten’

ZEVENBERGEN - Stemmen vanuit je auto op 17 maart? Verschillende gemeenten in ons land kiezen ervoor om een zogeheten ‘drive-thru stemstraat’ in te richten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een misschien haakt Moerdijk daarbij aan.

Burgemeester Jac Klijs onderzoekt of deze manier van coronaproof stemmen helpt om een zo hoog mogelijke opkomst te halen én of het dan lukt om op tijd één of meerdere van deze stemstraten op te tuigen. Komende woensdag brengt hij verslag uit, beloofde hij donderdagavond in de raadsvergadering.

De fracties Burger Belangen Moerdijk (BBM) en Onafhankelijk Moerdijk (OM) waren van plan een motie in te dienen met het verzoek om onderzoek naar een stemstraat te doen, maar zagen daar vanaf na de toezegging van Klijs.

Bang voor corona

BBM-fractievoorzitter Peter Stehouwer vindt dat de gemeente in deze tijd van coronacrisis alles in het werk moet stellen om inwoners zoveel mogelijk gebruik te kunnen laten van hun democratisch recht. Stemmen vanuit de auto kan een oplossing zijn voor mensen die bang zijn om corona op te lopen en daarom liever niet onder de mensen komen. ,,Bovendien kan een stemstraat de druk op andere stemlocaties verlichten.”

Quote Eén stemstraat voor heel de gemeente. Bijvoor­beeld de milieu­straat in Klundert Peter Stehouwer, Burger Belangen Moerdijk Stehouwer denkt aan de inrichting van één stemstraat voor heel de gemeente. ,,Bijvoorbeeld de milieustraat in Klundert.”

Kiesrecht

Verschillende gemeenten hebben volgens OM-raadslid Jeffrey Kouters inmiddels ervaring met stemstraten opgedaan. ,,Burgers zijn positief. Laten we voorkomen dat mensen afzien van hun kiesrecht.”

Niet alle fracties zien er het nut van in. VVD-fractievoorzitter Eric van der Linden vindt dat er een verkeerd beeld door ontstaat, namelijk dat de gemeente niet in staat zou zijn om veilige verkiezingen te organiseren. Bovendien zijn er al alternatieven, zoals stemmen per post voor ouderen. ,,Ik zie de noodzaak en de toegevoegde waarde niet.”

Goed voorbereid

Klijs bekijkt de komende dagen of een stemstraat nut heeft en nog haalbaar is. Volgens hem is de gemeente sowieso klaar voor veilige Tweede Kamerverkiezingen. ,,We hebben ons hartstikke goed voorbereid.”

Moerdijk beschikt 17 maart over 22 coronaproof stembureaus. Op 15 en 16 maart openen alvast drie stembureaus de deuren: in De Borgh in Zevenbergen, De Stad Klundert in Klundert en De Parel in Fijnaart.