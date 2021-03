Coronaproof naar rommelmarkt in Helwijk: ‘Een uurtje de tijd om te snuffelen’

Vijf containers met spullen

Normaal gesproken beslaat de rommelmarkt twee zalen in De Blokhut en staan er buiten vier kramen, maar dat zit er dit keer door corona niet in. De markt beperkt zich tot een zaal. Er is wel van alles te koop. ,,We hebben vijf containers met spullen, maar we kunnen maar een halve container kwijt. Daarom kijken we kritisch naar wat we nog innemen. Er staat nog heel veel in de opslag.”

Inkomsten

Volgens Erik Maliepaard is de rommelmarkt vorig jaar ook al een keer coronaproof gehouden en is dat goed bevallen. De ruimte in De Blokhut is groot genoeg om de coronaregels in acht te nemen. ,,We lopen aardig wat inkomsten mis, dus we kunnen dit goed gebruiken. En het loopt omdat we het op deze manier regelen natuurlijk geen storm. Ook na Pasen kunnen mensen nog een afspraak maken. We laten de markt staan totdat het gemeenschapshuis weer open mag. En dat is hopelijk zo snel mogelijk.”