Coronacrisis houdt weekmarkten onder vleugels gemeente: ‘Niet het juiste moment voor verzelfstandiging’

Klundert aan upgrade toe: ‘Stadje verdient het om beter in de picture te komen’

2 februari KLUNDERT/FIJNAART - Veel bezoekers van Klundert tonen zich verrast en verbaasd over de schoonheid van het vestingstadje, zegt ondernemersvoorman Henk Strootman. ,,We verdienen het om beter in de picture te komen. En daar is een brede upgrade voor nodig.”