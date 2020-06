Controleurs Moerdijk horen steeds vaker ‘weg, of ik sla je weg’

Mensen weigeren de toezichthouders op hun erf of in hun huis toe te laten, beginnen te schreeuwen of zelfs te dreigen met ‘ik sla je mijn terrein af’ of iets dergelijks.

Vijftien ambtenaren doen elk jaar duizend controles

Het gaat om een groep van tien tot vijftien ambtenaren, inclusief de boa's, die jaarlijks 400 milieucontroles doen en 600 andere (brandveiligheid, evenementen, bouw). Zij werken voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving die onder leiding staat van Hanneke van der Borst.

‘De grens is te ver opgerekt’

,,Mensen worden mondiger en gaan vaker in discussie met ons", zegt ze in toelichting op het jaarverslag over 2019. ,,De maatschappelijke opvatting is dat de grens intussen te ver is opgerekt. Toezichthouders praten agressie soms zelf ook goed, in de zin van ‘hij of zij heeft het momenteel niet gemakkelijk'. Maar agressief benaderd worden, is niet iets wat bij ons werk hoort.”

Gemiddeld maken ze het allemaal een paar keer per jaar mee en allemaal zijn ze getraind hoe ermee om te gaan. ,,Altijd in gesprek gaan en proberen te de-escaleren. Medewerkers gaan terug naar het gemeentehuis en nodigen mensen uit daarheen te komen.”

,,Of ze maken een nieuwe afspraak en nemen een politie-agent of boa mee. Dat gebeurt misschien een keer of tien per jaar en is nooit onze eerste keus.”

Meeste controles worden aangekondigd

Soms voelen mensen zich overvallen, maar in tachtig procent van de gevallen, worden controles aangekondigd zegt de teamleider.

,,Meestal is de ontvangst nog wel goed, maar gaat het mis als iets geconstateerd wordt. Bijvoorbeeld als tijdens de bouw van een huis afmetingen niet kloppen. Of er wordt bijvoorbeeld illegaal gewoond in een schuur.”

Controleurs mogen foto's maken van fouten

Bij ‘constateringen’ maken controleurs vaak foto's en daar hebben veel mensen moeite mee. Om precies uit te leggen wat wel en niet mag of moet, heeft de gemeente vorig jaar een folder gemaakt waarin de bevoegdheden haarfijn worden uitgelegd.

Soms blijkt tijdens het bouwproces dat afmetingen niet kloppen.

,,En die werkt goed, zegt Van der Borst. ,,Het effect weten we nog niet; door corona hebben we een aantal reguliere controles vooruit geschoven.”

Meeste mensen houden zich aan bouwregels

Het zogeheten naleefgedrag op terrein van bouwen is gestegen van 79 procent in 2015 naar 98 procent in 2019. Dat komt doordat veel kwesties tijdens de bouw al met aannemers worden opgelost.

Als het gaat om brandveiligheid houdt 74 procent van bedrijven en instellingen zich aan de regels (was in 2015 40 procent).

Archieffoto uit 2010 van een brandveiligheidsinspectie in een woning in de gemeente Moerdijk waar arbeidsmigranten woonden.