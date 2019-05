Controle Zwartenberg Zevenbergen: behoorlijk wat overtredingen

EINDEXAMEN 2019 Scholieren Markland College doen examen aardrijks­kun­de: ‘Veel gehad aan de atlas’

11:25 ZEVENBERGEN - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. ,,Het ging wel oké, denk ik’’, antwoordt een opgelaten Babs Kremers (16). Ze heeft net het havo-examen aardrijkskunde gemaakt op het Markland College in Zevenbergen.