Conflict over uitrit aan Kadedijk in Fijnaart lijkt uit de wereld

Veel geld nodig voor verouderde zwembaden in Zevenber­gen en Klundert

11 september ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Zomer volgend jaar moet duidelijk zijn of De Bosselaar in Zevenbergen en De Niervaert in Klundert een tweede leven krijgen. De gemeenteraad van Moerdijk hakt dan een knoop door over de toekomst van deze verouderde zwembaden.