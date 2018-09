Compromis terrassen Willemstad in zicht

Gentlemen's agreement

Vorig jaar is dezelfde sluitingstijd van 23.00 uur genoemd, maar dat was volgens burgemeester Jac Klijs opgenomen in een 'gentlemen's agreement'. Nu zeggen de bewoners dat die afspraak vaak niet wordt nagekomen, horeca zegt weer dat die tijd nooit was genoemd. Ook maandagavond kwamen dezelfde punten herhaaldelijk naar voren. Daarom dat de burgemeester het nu ook juridisch vast wil leggen en zegt dat er ook meer handhaving moet komen.

"Het is denk ik een goed compromis", aldus een bewoner die niet met naam in de krant wil komen ('ik heb al een keer eieren tegen de deur gehad'). "Al had dit proces eigenlijk veel eerder in gang gezet moeten worden. Maar goed, beter laat dan nooit. Er zijn hier vanavond ook veel mensen die nergens last van hebben en ons in een soort verdomhoekje proberen te stoppen. Alsof wij alleen maar zeurpieten willen zijn. Maar dat zijn we absoluut niet! We houden van gezelligheid, het wordt nu gewoon net iets te veel. Vooral doordeweeks wil je dat het rustig is op straat. Wij moeten ook gewoon om zeven uur wakker worden en dan wil je ook rustig kunnen slapen. En aangezien we in een monumentaal pand wonen en dus niet kunnen isoleren, horen wij alles wat op straat gebeurt."