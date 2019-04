College zoekt mee naar alternatief voor kledingbeurs in Fijnaart

De ‘beurs voor mensen met een kleine beurs’ had afgelopen weekend weer moeten plaatsvinden, maar ging niet door omdat het oude gebouw van de Julianaschool in Fijnaart niet meer beschikbaar is. De organisatie is er nog niet in geslaagd om een alternatieve plek te vinden.

10.000 tweedehands kledingstukken

Het heeft ook heel wat voeten in de aarde. Er gaan twee keer per jaar 10.000 tweedehands kledingstukken in de verkoop. Dus moet het een ruimte zijn van zeker 400 vierkante meter, ook hebben de ongeveer twintig vrijwilligers anderhalve week nodig om alles te sorteren en op te stellen.

