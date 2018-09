CO2-uitstoot in Moerdijk hoog? Incidenten op het industrieterrein, da's veel erger

MOERDIJK - Niet CO2-uitstoot vormt het grootste risico voor de volksgezondheid in de gemeente Moerdijk, maar de uitstoot van andere stoffen zoals dioxines en zware metalen door industriële bedrijven tijdens incidenten. Dat is de mening van de twee milieubewegingen in de gemeente Moerdijk.

Top10

Eerder deze maand maakte het CBS bekend dat Moerdijk in de landelijke top 10 van gemeenten staat met de hoogste uitstoot van koolstofdioxide. Bovendien is sprake van toename. Vereniging Milieugroep Moerdijk (VMM) ligt daar niet zozeer wakker van, zegt voorzitter Gerard Verbeeke.

Quote Praten over C02-uit­stoot is trendy Gerard verbeeke

,,Praten over CO2-uitstoot is trendy. Iedereen heeft het over het broeikaseffect en dat soort zaken." De jaarlijkse meting van CO2-uitstoot maakt niet veel indruk op de Moerdijker. ,,De focus moet komen te liggen op de aanwezigheid van stoffen die minstens even schadelijk zijn zoals dioxines, cyaniden, stikstofdioxiden en zware metalen. Die worden niet goed gemeten. Er worden alleen gemiddelden gepubliceerd. Terwijl het grootste probleem juist de overschrijding bij incidenten is. Daar moet de focus op komen te liggen."

Chemie-Pack

Volgens Verbeeke gaat het om minstens twintig incidenten per jaar, met de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, op 5 januari 2011, als uitschieter.

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) schaart zich achter de opinie van VVM. ,,Ik kan me er wel in vinden", zegt voorzitter Wim Rijnart.

Belangrijke rol

Voor de gemeente Moerdijk is de toename van CO2-uitstoot wel een zorg. ,,Wij hebben een belangrijke rol in het terugdringen van de emissie van koolstofdioxide. Maar Moerdijk alleen kan de wereld niet redden", zegt wethouder Désirée Brummans. ,,Het terugdringen van CO2-uitstoot is aan ons allemaal: overheid, bedrijfsleven en inwoners."

Appels en peren

Bovendien, vervolgt ziij, dienen de cijfers in het juiste perspectief te worden geplaatst: ,,Als je alleen naar de absolute cijfers kijkt, vergelijk je appels met peren. Economische groei leidt nu eenmaal tot meer uitstoot in absolute zin. Deze cijfers zeggen niets over de reductie in relatieve zin."

Provinciaal

Ook moet niet vergeten worden, aldus de portefeuillehouder verduurzaming, dat 80 procent van de bedrijven met een hoge CO2-uitstoot in de gemeente Moerdijk onder provinciaal gezag valt en dat de provincie ook verantwoordelijk is voor de luchtmonitoring.