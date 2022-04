CO2-lek gedicht bij Rijk Zwaan in Fijnaart, ambulance voor slachtoffer met braakneigingen

update Zaak Joop M. voor onbepaalde tijd uitgesteld: ‘Er is geen sturing gegeven aan de undercover­agent’

BREDA – De rechtbank wil het naadje van de kous weten over het undercovertraject waarin de van cokesmokkel verdachte Joop M. uit Zevenbergschen Hoek is onderzocht. En omdat de teamleiders te weinig konden vertellen over hoe dat ging, moeten nu ook de directe begeleiders van de undercoveragent getuigen.

15 april