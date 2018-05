Clubs in Moerdijkse kernen mogen de subsidiegelden zelf gaan verdelen

ZEVENBERGEN - Verenigingen die elkaar beter weten te vinden en die daardoor beter samenwerken dan ze tot nu toe doen. Dat is in het kort de gedachte achter een nieuwe manier van het verdelen van de gemeentelijke subsidie in de verschillende kernen van Moerdijk.

De gemeente heeft besloten clubs in alle kernen de kans te geven om de subsidie in onderling overleg te verdelen. Lukt dat niet dan doet de gemeente dat alsnog zelf.

Als stimulans krijgen verenigingen in kernen die er wel zelf uitkomen vijf procent extra bovenop de beschikbare subsidie.

Langeweg

De beslissing om in alle kernen te gaan werken met de 'subsidie-nieuw-stijl' volgt op een proef die gehouden is in Langeweg. Daar bleek het nieuwe systeem een groot succes. De gemeente dacht dat in een kleine kern als Langeweg iedereen in het verenigingsleven elkaar wel zou kennen. Dat bleek in de praktijk vies tegen te vallen.

Volgens de gemeente heeft het onderling verdelen van de subsidie ervoor gezorgd dat de besturen van de clubs elkaar nu kennen en bereid zijn om elkaar te ondersteunen. Dat blijft niet beperkt tot het financiële maar gebeurt ook door het uitwisselen van informatie en praktische zaken zoals het uitlenen van een geluidsinstallatie.

Ondersteunen

Bij de proef in Langeweg heeft de gemeente meegeholpen door ambtenaren te laten meedenken en de vereniging te ondersteunen bij het verdelen van de subsidie. Ook in andere kernen waar de clubs het geld zelf willen verdelen wil de gemeente op dezelfde manier meehelpen.

Wethouder Eef Schoneveld is enthousiast over de mogelijkheden die het nieuwe systeem biedt. ,,Zeker als je kijkt naar kleinere activiteiten zoals een sinterklaasviering. Als je er daarvan drie in je kern hebt dan kun je die beter bundelen. Het is ook veel leuker om dat te doen met een groep van veertig kinderen dan dat je een viering hebt waar maar drie kinderen op af komen. Wij denken dat het een grote meerwaarde kan hebben om dingen samen te doen."

Dat het niet altijd even gemakkelijk is om iedereen op een lijn te krijgen bleek al bij de pilot in Langeweg. ,,Daar stonden op een gegeven moment twee verenigingen tegenover elkaar. Die zijn daaruit gekomen door te praten. Was dat niet gelukt dan was het niet doorgegaan want voorwaarde is wel dat iedereen het ermee eens is."

En dat kan in een kern als Zevenbergen wel eens een onneembare horde blijken, zo denkt de wethouder. ,,Daar zijn zoveel verenigingen dat ik denk dat het niet zal lukken om die allemaal op een lijn te krijgen."

Het college gaat de verenigingen in de verschillende kernen op korte termijn inlichten over de plannen.