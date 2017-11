Chinese studenten: ' Zevenbergse plattelandsrust is zuurstof voor de ziel'

De 23 Chinese studerende en werkenden verpleegkundigen zijn al twee maanden een opmerkelijke verschijnsel in het Zevenbergse straatbeeld. Ze staan 's ochtends bij de bushalte en na hun studiedag op Avans Hogeschool te Breda boodschappen ze bij de supermarkt. Maar het gros van de tijd spenderen ze in het pension aan de Zuidhaven. In en rond de centrale keuken vormen ze een hechte groep van 20- tot 40-jarigen, bestaande uit vier jongens. "Ook zij koken mee", vertelt Ma Yimen (24), de vertaalster aan tafel. Als de nabije aanwezigheid van een Chinees restaurant ter sprake komt, barst een gegiechel los. Uiteindelijk vat Yimen het groepsgesprek samen. "We vinden het voedsel daar niet honderd procent." Op de vraag waaraan het schort, vertaalt ze: "We eten dan liever jullie stamppot of broodje kaas, haha."

De groep vindt dat Nederlanders gezonder kunnen leven. "Veel mensen zijn door dat al junk-food veel te dik", vat Ping kort samen. "We leven meer in balans", aldus Peng Gao (33) die er overigens direct aan toevoegt dat de Zevenbergse plattelandsrust zuurstof voor hun ziel is. Logisch, ze komen uit Wuxi, een miljoenenstad. "Na 19.00 uur zijn de straten hier zowat leeg. In Wuxi blijft het tot 3.00 uur hartstikke druk. Maar sowieso is er in China meer stress. Iedereen is continue bezig, aan tafel komen we tot rust", aldus de fysiotherapeut die inmiddels tien jaar in Den Haag woont. Hij organiseert het studieprogramma waaraan zowel studenten als afgestudeerden en werkenden deelnemen. "De ouderenzorg in Nederland is kwalitatief hoger. Met dit programma krikken we onze kwaliteit op." Waarin blinkt de Nederlandse zorg dan precies in uit? Er volgt wederom een heerlijk groepsgebabbel met als conclusie: "Jullie zijn democratischer, gelijkwaardiger, opener."